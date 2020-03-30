Москва, , 09:42 — REGNUM Руководители субъектов РФ должны обратить внимание на принятые в Москве и Московской области ограничительные меры, призванные остановить распространение нового типа коронавируса в России, и проработать введение аналогичных мер у себя в регионах. Об этом сегодня, 30 марта, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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При этом ограничения передвижения граждан РФ в условиях распространения COVID-19, которые были введены мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Подмосковья Андрея Воробьева, премьер-министр назвал логичными мерами.

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Как сообщало ИА REGNUM, ране власти Москвы и Подмосковья ввели ограничения на передвижения граждан. Так, жителям столицы и Московской области можно выходить из дома только для того, чтобы поехать на работу, посетить ближайший магазин и аптеку, выгулять домашних животных (при этом не заходить далее 10 метров от дома) и вынести мусор. Такие ограничения будут действовать в период с 28 марта по 5 апреля.

Добавим, что российские регионы уже поспешили последовать примеру Москвы. Так, для профилактики распространения коронавируса режим самоизоляции ввели власти Мурманской области. Он начинает действовать с 12:00 30 марта и распространяется на всех граждан. Кроме того, власти региона ввели ограничение на въезд в Ковдоре и Мончегорске с 12:00 30 марта до 00:00 13 апреля.