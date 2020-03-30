Москва, , 09:42 — REGNUM Фанаты Need for Speed из России показали, как их любимая игра могла бы выглядеть в реальной жизни. Необычный ролик был опубликован 29 марта на YouTube-канале видеографа Владислава Чекунова.

Энтузиасты сняли на видео реальные гонки с участием автомобиля из Most Wanted. В ролике также есть сцена погони от полиции, как и в оригинальной игре.

Напомним, Need for Speed — это серия гоночных симуляторов от компании Electronic Arts. Последняя часть с подзаголовком Heat вышла в 2019 году.

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