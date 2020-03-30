Владивосток, , 09:44 — REGNUM В Приморье приостановлено проведение тестирования на коронавирус граждан, обратившихся в добровольном порядке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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С 30 марта тестирование доступно только для людей, которые имеют медицинские и эпидемиологические показания. Только за прошлую неделю было проведено 6 тысяч тестов на коронавирус.

«В этих условиях принято решение прекратить в поликлиниках приём граждан, желающих сдать тест на коронавирус самостоятельно, по собственному желанию. Это позволит не создавать скученность людей в поликлиниках, не смешивать потоки здоровых и больных людей, а также разгрузить лаборатории. Они, в свою очередь, смогут обрабатывать те тесты, которые взяты по медицинским и эпидемиологическим показаниям, а не из личных соображений граждан», — заявил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области вводится режим самоизоляции.