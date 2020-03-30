Петропавловск-Камчатский, , 09:42 — REGNUM Весенняя охота на медведя открывается на Камчатке. Охотники смогут легально застрелить порядка 2 тыс. хищников. Соответствующее постановление подписал губернатор края Владимир Илюхин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Сезон охоты на хищника стартует с 11 апреля и продлится по 25 мая. В мае из берлог выходят медведицы с медвежатами и охота будет запрещена.

Как сообщало ИА REGNUM, популяция медведей на Камчатке одна из самых больших в мире. Медведи всё чаще совершают набеги на города и посёлки. На Сахалине также стартовал приём заявок на отстрел бурого медведя.