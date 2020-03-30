Париж, , 09:38 — REGNUM Во Франции запустили новый сайт, чтобы помочь 13 миллионам граждан, которые испытывают трудности при административных обращениях в интернете, сообщает Le Figaro.

Кроме того, открыта горячая линия для тех, кто хотел бы посоветоваться по вопросу «цифровых технологий» с одним из 700 добровольцев.

Издание отмечает, что около 13 миллионов французов, каждый пятый житель страны, чувствует себя не уверенно в интернете, не знает, как им пользоваться и не знает, как выполнить основные онлайн-процедуры, такие как обращение в центр занятости, декларирование налогов.

Известно, что на сайте доступны учебные пособия и объяснения, к которым легко получить доступ, чтобы облегчить выполнение административных процедур.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Франции репатриировали около 110 000 жителей страны, оказавшихся заблокированными за границей из-за вспышки коронавируса.

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