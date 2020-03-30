Уфа, , 09:40 — REGNUM Глава администрации сельского поселения в Башкирии скрыл факт путешествия с супругой в Доминиканскую Республику. Об этом 30 марта сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона.

По его словам, после поездки за рубеж глава администрации сельского поселения Ермолаевское вышел на работу. Его супруга, у которой медицинской образование, также принимала людей и лечила их.

Радий Хабиров сообщил, что такое поведение является «отвратительным, негодяйским и безответственным». По словам главы Башкирии, с такими людьми необходимо расставаться, поскольку это нечестно по отношению к другим людям и сильно бьет по руководству региона.

«С этим человеком надо однозначно расставаться, чтобы ноги его не было в органах государственной власти», — заявил глава Башкирии.

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