Белгород, , 09:35 — REGNUM 31 студента, прибывшего из Германии, отправили в обсерватор с железнодорожного вокзала Белгорода. Молодые люди находятся на карантине, у них не выявлено никаких признаков заболевания, сообщает корреспондент ИА REGNUM 30 марта со ссылкой на пресс-службу правительства Белгородской области.

Студенты учились в Германии по линии обмена. 28 марта они вернулись в Белгород. На железнодорожном вокзале их препроводили в автобусы и отвезли в обсерватор в Валуйский городской округ. Данные попутчиков и проводников вагона передали в медицинские учреждения. Все учащиеся останутся на карантине на две недели, по предварительным медицинским показателям они здоровы.

На 10-й день у студентов возьмут анализы на наличие коронавирусной инфекции. На основании результатов тестов будет приниматься решение об их дальнейшем пребывании в обсерваторе, а также о необходимости обследования и других профилактических мерах в отношении попутчиков студентов.