Ташкент, , 09:32 — REGNUM Медики в Узбекистане выявили 145-й случай заражения коронавирусом, сообщили 30 марта в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

30 марта инфекцию обнаружили у племянника мужчины, который скончался от коронавируса 28 марта. 20 пациентов, заразившихся COVID-19, страдают от пневмонии. Состояние трех человек оценивается как тяжелое.

Напомним, 29 марта семь пациентов в Узбекистане вылечились от коронавируса. Всех их поместили на карантин в специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации.

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