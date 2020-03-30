Нью-Йорк, США, , 09:38 — REGNUM Город Нью-Йорк обеспечен медикаментами для борьбы с коронавирусом лишь на неделю, но аппаратов для искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) уже не хватает. Об этом заявил мэр города Билл де Блазио, передаёт телекомпания CNN.

Он подчеркнул, что городским врачам срочно нужны по меньшей мере несколько сотен таких устройств. Прочих средств хватит до 5 апреля, однако к началу апреля нужны новые поставки.

«Всё больше проблем также с обеспеченностью больниц медицинским персоналом», — добавил градоначальник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нью-Йорке по состоянию на 29 марта зарегистрировано более 32 тыс. заразившихся коронавирусом, при этом более 670 человек скончались. На всей территории США зарегистрировано более 142 тыс. заражений.

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