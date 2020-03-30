Токио, , 09:27 — REGNUM Издательство Square Enix выпустит новую игру серии NieR с подзаголовком Re[in]carnation на мобильных устройствах с операционными системами iOS и Android. Об этом сообщалось 29 марта в трейлере проекта на официальном YouTube-канале компании.

Известно, что NieR Re[in]carnation будет условно-бесплатной ролевой игрой. Дополнительные подробности пока не сообщаются.

Напомним, NieR — это серия японских ролевых экшенов. Релиз первой части состоялся в 2010 году.

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