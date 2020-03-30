Калуга, , 09:54 — REGNUM Калужские медики 30 марта получили результат направленного на проверку положительного теста на коронавирус одного из граждан, находящегося под карантином, результат лабораторно подтверждён. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал врио калужского губернатора Владислав Шапша.

«Заболевание проходит в легкой форме. У пациента весь период наблюдения остаётся нормальная температура. Таким образом, на данный момент в области три подтверждённых случая заболевания. Один человек выздоровел и выписан. Двое проходят специфическое лечение от коронавирусной инфекции. Болезнь протекает в легкой форме. В ближайшее время ожидаем их выздоровления», — написал Владислав Шапша. .

По состоянию на 30 марта с подозрением на коронавирус в калужской областной инфекционной больнице проходят лечение 37 человек. Из них — двое детей. 10 медицинских работников и члены их семей, находятся в обсервации в санатории «Спутник» города Людиново, 2091 человек изолированы под наблюдением дома.

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