Нью-Дели, , 09:30 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди попросил прощение у бедняков в связи с принимаемыми мерами по борьбе с распространением коронавируса, об этом 30 марта сообщает Reuters.

Ранее глава индийского правительства объявил о трехнедельном ограничении на передвижение граждан, а также прочие меры профилактики.

«Я хотел бы попросить прощения у всех моих соотечественников за то, что доставил им столько неприятностей. Предпринятые шаги непременно помогут нам победить коронавирус», — приводит издание слова Моди.

Напомним, на сегодняшний день официальные данные говорят о порядка 1 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией в Индии, число погибших достигло 25 человек.

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