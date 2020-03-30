Сингапур, , 09:21 — REGNUM Разработчики из General Interactive запустили краудфандинговую кампанию по сбору средств на создание своей новой игры под названием Chinatown Detective Agency. Об этом 29 марта сообщила «Игромания».

В ней геймеры будут управлять девушкой-сыщиком из китайского квартала Сингапура. Героине предстоит помогать клиентам расследовать различные дела, путешествуя по всему миру.

Авторы игры поставили себе цель — собрать $40 тыс. на разработку проекта. Сейчас им удалось привлечь 465 вкладчиков (почти $19 тыс.).

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