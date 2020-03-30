Уфа, , 09:20 — REGNUM «Сухой закон» могут ввести в Башкирии при увеличении количества общественных правонарушений. Об этом 30 марта заявил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона.

По его словам, власти республики будут вести учет общественных правонарушений. В случае фиксации роста фактов домашнего насилия, других правонарушений, а также количества пожаров глава Башкирии готов объявить «сухой закон» в регионе.

Глава республики также сообщил, что в настоящий момент нет необходимости введения этих мер. Но если будет зафиксирован какой-то негатив, то соответствующее решение будет принято.

По сообщению пресс-службы правительства региона, с 1 марта вернулись в Башкирию свыше 6000 человек, в том числе из Европы — около 3000 человек, из Таиланда, Турции, Вьетнама, ОАЭ — 3054 человека.

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