Петухово, Курганская область, , 09:17 — REGNUM В Зауралье задержаны более 19 тонн дезинфицирующих средств, медицинских масок и перчаток в городе Петухово на пункте пропуска через границу с Казахстаном. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

По данным ведомства, груз следовал из Екатеринбурга на двух грузовиках. Отмечается, что в соответствии с постановлением правительства РФ от 2 марта 2020 года дезинфицирующие средства, медицинские маски, бинты, вата, марля, перчатки и бахилы до 1 июня 2020 года запрещено вывозить из России без специального на то разрешения.

Напомним, что в регионах Уральского федерального округа на протяжении нескольких недель наблюдается дефицит медицинских масок.