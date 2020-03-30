Атырау, Казахстан, , 09:16 — REGNUM Движение пассажирских поездов на железнодорожной станции Атырау в Казахстане будет остановлено с 1 апреля 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе национальной компании «Казахстанские железные дороги».

С 1 апреля запрещается посадка и высадка пассажиров и продажа проездных документов на все поезда. Отменяется также движение поездов Атырау — Мангистау и Атырау — Курорт — Боровое, а со 2 апреля — Атырау — Шу. Все пассажиры, оформившие ранее билеты, смогут вернуть деньги в полном объеме.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 марта в городе Атырау ввели карантин. Ограничено время работы общественного транспорта, также запрещается въезд и выезд из города.