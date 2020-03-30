Тбилиси, , 09:11 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла на границу муниципалитета Марнеули, где введен карантин. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба грузинского лидера.

Сообщается, что Зурабишвили ознакомилась со сложившейся обстановкой и поблагодарила силовиков, которые обеспечивают соблюдение карантинного режима. Она также призвала готовится к ухудшению ситуации.

«Мы сейчас входим в новую фазу, которая может оказаться гораздо тяжелее, поэтому все должны быть готовы к этому», — сказала грузинский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, в муниципалитетах Марнеули и Болниси с 23 марта введен режим карантина. Полиция и военные обустроили посты на подъездах к городам и блокируют выезд населения из них. Власти опасаются, что во время массовой акции, в которой участвовали жители двух населенных пунктов, произошло распространение коронавируса.

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