Грозный, , 09:03 — REGNUM В Чечне число находящихся на карантине из-за коронавируса увеличилось до почти 8 тыс. человек. Об этом сообщил 30 марта глава республики Рамзан Кадыров.

«Около восьми тысяч человек находятся на карантине и самоизоляции. Из них под наблюдением на основании предписания Роспотребнадзора — 839 человек», — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

При этом Кадыров подтвердил наличие девяти случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе одного тяжелого случая.

Как отметил глава Чечни, власти региона с учетом сложившейся серьезной ситуации ввели запрет на въезд в республику и передвижение внутри нее, а жителей обязали «без крайней необходимости не выходить из дома».