Черновцы, Украина, , 09:03 — REGNUM Жительница села Коленковцы Черновицкой области Украины, заразившаяся коронавирусом в Италии, извинилась перед односельчанами за распространение инфекции. Видеообращение появилось 29 марта на её странице в социальной сети Facebook.

Женщина пообещала никогда не ездить на заработки в Италию.

«Я слышу, что вы хотите сжечь мой дом, что вы хотите физически расправиться с моими детьми, моими внуками. Я сегодня приехала, я вылечилась…, вылечились мои дети, не убивайте их. Хотите, меня убивайте, режьте, рубите, если от этого что-то изменится. Я прошу у вас прощения», — заявила она.

Женщина отметила, что её семья сидит «на сумках с документами» каждую ночь в ожидании расправы. У них заканчиваются продукты, а выйти купить ещё они не могут.

«Хотите, позовите меня в центр села, убейте, расстреляйте, сделайте со мной что хотите, но не лишайте меня детей», — призвала она, встав на колени.

По данным украинских СМИ, по возвращении из Италии женщина проигнорировала необходимость пройти карантин, участвовала в массовых мероприятиях, в результате чего COVID-19 заразились её дети, внуки, глава сельсовета и ещё 14 жителей села.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 марта в Черновицкой области выявили 59 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией. Область является одной из лидирующих на Украине по числу заражённых.

Читайте также: Число заболевших COVID-19 в Черновицкой области Украины увеличилось до 59