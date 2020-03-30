Черновцы, Украина, 30 марта 2020, 09:03 — REGNUM Жительница села Коленковцы Черновицкой области Украины, заразившаяся коронавирусом в Италии, извинилась перед односельчанами за распространение инфекции. Видеообращение появилось 29 марта на её странице в социальной сети Facebook.
Женщина пообещала никогда не ездить на заработки в Италию.
Женщина отметила, что её семья сидит «на сумках с документами» каждую ночь в ожидании расправы. У них заканчиваются продукты, а выйти купить ещё они не могут.
По данным украинских СМИ, по возвращении из Италии женщина проигнорировала необходимость пройти карантин, участвовала в массовых мероприятиях, в результате чего COVID-19 заразились её дети, внуки, глава сельсовета и ещё 14 жителей села.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 марта в Черновицкой области выявили 59 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией. Область является одной из лидирующих на Украине по числу заражённых.
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