Улан-Удэ, , 08:58 — REGNUM Жителям Бурятии, не успевшим приобрести медицинские маски, раздадут их бесплатно. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, акцию организовал предприниматель Вадим Бредний, одним из первых в республике заразившийся коронавирусной инфекцией.

Как отмечается, он закупил 120 тыс. одноразовых масок, которые доставят из Москвы в Улан-Удэ. Они поступят в министерство социальной защиты республики, а затем будут распределены по многодетным семьям.

Добавим, что сам предприниматель в настоящее время проходит курс лечения в Республиканской инфекционной больнице. По его словам, это довольно «суровая болезнь — врагу не пожелаешь». Между тем, он подвергся критике со стороны некоторых жителей, которые обвинили его в безответственности.

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