Москва, , 08:58 — REGNUM Диагноз «коронавирус» не подтвердился у известного российского исполнителя, автора песен, продюсера Игоря Николаева. Об этом певец 30 марта сообщил на своей странице в Instagram.

«Долгожданный результат: COVID-19 отрицательно», — сообщил Николаев.

Он также поблагодарил друзей и коллег, которые беспокоились о здоровье певца. Кроме того, Николаев выразил благодарность сотрудникам больницы в Коммунарке.

Напомним, 27 марта стало известно, что певец Игорь Николаев с высокой температурой обратился в больницу с подозрением на коронавирус. Там у него был взят тест на коронавирус.

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