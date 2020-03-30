Москва, , 08:57 — REGNUM На период карантина в Москве, связанного с распространением коронавируса, Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) запускает и онлайн-экскурсии другие цифровые проекты. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Виртуальные экскурсии доступным на страницах ВДНХ в социальных сетях и на официальном сайте. Причём проводят их профессиональные гиды.

«31 марта в 13:00 покажут трансляцию прогулки по экспозиции центра «Космонавтика и авиация». Экскурсовод расскажет о первопроходцах в освоении космоса и о том, с какими трудностями пришлось им столкнуться, о технической оснащенности первых спутников и космических станций. Речь, в том числе, пойдет об экспериментальных полетах животных на орбиту, экспедициях космонавтов Юрия Гагарина и Алексея Леонова», — отмечено в сообщении.

Кроме того, 2 апреля любой желающий сможет совершить видеопрогулку по музею ВДНХ и узнать 80-летнюю историю выставки.