Иркутск, , 08:56 — REGNUM Студентка из Усольского района Иркутской области призналась в том, что разместила в социальной сети «ВКонтакте» ложное аудиосообщение про число заражённых коронавирусом в Иркутске и в Ангарске, которое якобы превысило 35 человек. Как сообщает ГУ МВД по Иркутской области, по данному факту проводится административное расследование.

Речь идёт о правонарушении, предусмотренном частью 9 статьи 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Максимальное наказание — это штраф до 100 тысяч рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области выявлен только второй случай заражения коронавирусом. Пациентом стал мужчина, недавно вернувшийся из Испании. Ранее заразившейся оказалась 62-летная жительница Иркутска, побывавшая недавно в Объединенных Арабских Эмиратах.

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