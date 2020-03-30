Хабаровск, , 09:04 — REGNUM Политолог, региональный представитель Российской ассоциации политических консультантов в Дальневосточном федеральном округе Даниил Ермилов полагает, что кроме минздрава в Хабаровском крае ни одна властная структура не готова к ситуации с COVID-19, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Радует, что Хабаровск сегодня выглядит полупустым. Это говорит о том, что большинство горожан всё-таки люди сознательные. Пришлось заехать в магазин. По наблюдениям: в масках примерно каждый восьмой. Люди носили бы маски, люди пользовались бы антисептиками для рук — если бы всё это было в продаже. Почему этого нет в Хабаровском крае? Я не могу этого понять. Когда дефицит масок возник в Китае, там сидели представители регионов на всех сайтах и скупали их у всех подряд — у официальных компаний, у спекулянтов. Может, нам стоит поучиться у Китая? У них была цель защитить людей, и они шли к ней напролом! Сегодня даже не нужно таких действий нашим властям! Китай, это официальная информация, в сутки производит 120 млн масок. Мы читаем: Франция заказала миллиард масок Китаю. Я читаю в сети предложения предпринимателей, наших в Китае, посредников, работающих с производителями масок, антисептиков — сегодня нет проблем заказать и поставить. Почему этого не делается? У меня нет этому объяснения, кроме одного: чиновники не хотят заморачиваться. И что ему будет? С работы его не уволят, он сидит и ждёт поставок… каких-то там… откуда-то там. Вся эта история с коронавирусом — проверка для властей. По моим наблюдениям хорошо эту проверку проходит Сахалин, хорошо её проходит Приморье, по другим пока не скажу. В Хабаровском крае, повторю, за исключением медиков, минздрава, власти эту проверку проходят крайне плохо», — считает Даниил Ермилов.

Раскритиковал эксперт и меры поддержки экономики в Хабаровском крае.

«Я читаю: в Приморье снижены налоги, транспортный налог, другие! Существенно снижены на весь период пандемии, до особых распоряжений, какие-то на полгода. В Хабаровском крае тот же транспортный налог — самый высокий в ДФО. Власти даже не заикаются о его снижении. И вообще ничего не говорят о снижении налогов. Мы читаем от властей Хабаровского края: запланирована докапитализация Фонда поддержки МСП. И есть уже 25 заявок на матпомощь. И что? А у нас только в 2019 году прекратили деятельность 1700 малых предприятий. И тогда никакого коронавируса не было. Меры недостаточны, я считаю, и это может иметь самые печальные последствия», — сказал Ермилов.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Хабаровского края возмущены длительным отсутствием в торговой сети защитных масок и антисептиков для рук. Никакой информации о том, когда эти товары поступят в торговые сети региона, нет.