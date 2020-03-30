Тбилиси, , 08:56 — REGNUM Двое детей, заразившихся коронавирусом, вылечились в Грузии. Об этом 29 марта сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс» со ссылкой на медицинского директора Тбилисской инфекционной больницы Марину Эзугбая.

«Как вы знаете, в стране было 16 выздоровевших, из них 15 были наши (пациенты Тбилисской больницы, прим. — ИА REGNUM). К этим 15 добавились еще 2, и в нашем центре 17 выздоровевших, в общей сложности же их — 18. Обрадую вас, двое из 17 выздоровевших — дети», — рассказала Эзугбая.

Напомним, всего, по состоянию на утро 30 марта в Грузии известно о 91 случае заболевания коронавирусом. 4 876 человек находятся на карантине, а 264 госпитализированы. В стране действует режим чрезвычайного положения.

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