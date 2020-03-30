Москва, , 08:54 — REGNUM В Москве в связи с закрытием многих учреждений из-за карантина по коронавирусу комитет по туризму открыл специальный онлайн-проект #Москвастобой, сообщается на сайте мэра столицы.

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На портале можно побывать на виртуальных экскурсиях, посмотреть выставки, послушать концертов и т. д. Музеи, галереи, библиотеки и культурные центры подготовили обширную онлайн-программу для посетителей.

Также на портале #москвастобой можно поучаствовать в кулинарных мастер-классах от шеф-поваров столичных ресторанов. Главное преимущество проекта — все учреждения работают круглосуточно и без билетов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в связи с карантином по коронавирусу ВДНХ начинает онлайн-экскурсии, мастер-классов и лекций.

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