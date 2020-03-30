Оренбург, , 08:54 — REGNUM В Оренбургской области 30 марта состоятся похороны жителя Бузулука, который умер от коронавирусной инфекции, сообщает orenburg.media.

Мужчину похоронят в специальном гробу. Он будет запаянным и с утолщёнными стенками. Обряд прощания с родными не состоится.

«Это противоречит шариату, ведь мусульмане должны быть омыты и обернуты в саван, но родственники вынуждены выполнить требование властей», — сообщает business-gazeta.ru.

Между тем в комментариях один из пользователей отметил, что в морге совершат мусульманский обряд: «Омоют по мусульманским обрядам в морге, завернут в саван и положат в гроб, цинковый и опечатают». Похороны пройдут с маленьким количеством людей и проведением всех обрядов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 марта в больнице Оренбурга скончался житель Бузулука от коронавирусной инфекции, мужчина имел сопутствующие хронические заболевания. Бизнесмен путешествовал с семьей по Испании, вернулся в самарский аэропорт и на личном транспорте приехал в Бузулук. В настоящее время в больнице продолжают находиться жена и ребенок бузулучанина, их готовят к выписке.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа причина смерти оренбуржца, которого лечили от COVID-19