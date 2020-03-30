Москва, , 08:50 — REGNUM Коронавирус нового типа, поразивший по всему миру более полумиллиона человек, представляет реальную угрозу для каждого. Более того, он угрожает человечеству в целом, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своём видеообращении, опубликованом в социальных сетях.

«К сожалению то, что сейчас происходит, это реальная угроза для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации», — подчеркнул Медведев.

Он призвал граждан не воспринимать пандемию COVID-19 как игру или голливудский триллер, а ответственно подходить к исполнению всех рекомендаций. Распространение заболевания может пойти по любому сценарию, и неблагоприятный вариант потребует принятия еще более жестких решений, предупредил Медведев.

Замглавы Совбеза попросил жителей России не поддаваться панике и проявить самодисциплину. Быстрое распространение болезни удаётся сдерживать в том числе благодаря круглосуточной работе врачей, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в России число заразившихся коронавирусом нового типа превысило 1500 человек.

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