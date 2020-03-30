Сеул, , 08:49 — REGNUM По состоянию на 10:00 по местному времени 30 марта в армии Южной Кореи не зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

По их словам, число зараженных вирусом военных продолжает держаться на уровне 39 человек. Из них двадцать один человек — представители сухопутных войск, один человек—представитель военно-морских сил, два человека — морские пехотинцы, четырнадцать человек — представители военно-воздушных сил, и один человек — представитель министерства обороны.

Известно, что число военнослужащих, прошедших лечение и выписанных из больницы, увеличилось до тридцати человек. На лечении находятся девять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 78 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Общее число заболевших увеличилось до 5 228 человек.