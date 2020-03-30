Абакан, , 08:46 — REGNUM Доставка пенсий на дом организована в Хакасии. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» 30 марта сообщил глава региона Валентин Коновалов.

По его словам, 438 почтальонов доставляют пенсии на дом почти 63 тысячам жителей Хакасии. Этот список готовы расширить. Доставка осуществляется бесплатно.

Также пенсионерам предоставляют возможность оплатить на дому услуги связи, коммунальные платежи, налоги, штрафы ГИБДД и так далее.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта стало известно, что в Хакасии подтвердился третий случай коронавируса.

Читайте также: В Хакасии подтвердился третий случай коронавируса