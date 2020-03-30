Висбаден, Германия, , 08:55 — REGNUM Министр финансов в немецкой федеральной земле Гессен Томас Шефер обнаружен мертвым на железнодорожных путях. Об этом 29 марта сообщает издание Die Welt со ссылкой на свои источники.

По версии следствия, мужчина, вероятно, покончил жизнь самоубийством. Одной из причин добровольного ухода из жизни называется распространение коронавируса, нанесшего серьезный урон экономической системе Гессена.

«Мы все шокированы и не можем поверить, что Томас Шефер так неожиданно ушел от нас», — заявил в комментарии изданию премьер-министр Гессена Волкер Буфье.

Напомним, Томас Шефер, начиная с 1981 года являлся членом Христианско-демократического союза, он считался вероятным преемником Буфье на посту главы региона.

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