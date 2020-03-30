Махачкала, , 08:50 — REGNUM Резкое повышение рыночной стоимости корня имбиря в Дагестане привлекло внимание антимонопольной службы. Если рост цен окажется необоснованным, в отношении торговцев будут применены санкции, сообщили ИА REGNUM 30 марта в пресс-службе дагестанского УФАС России.

Спрос на имбирь в Дагестане значительно вырос на фоне слухов о том, что он якобы помогает в борьбе с коронавирусной инфекцией. Этим быстро воспользовались торговцы, которые многократно взвинтили цены на корень. Так, стоимость килограмма имбиря на оптовых рынках республики местами достигает двух тысяч рублей, хотя до пандемии цена не превышала несколько сотен рублей.

«В ходе мониторинга выявлено резкое и многократное повышение цены на корень имбиря. Данные взяты, в случае выявления антиконкурентного поведения, будут приняты меры в рамках законодательства», — отметили в УФАС.

При этом отмечается, что на такие социально значимые продукты, как мясо, картошка, мука, цены практически остались прежними, есть только небольшое завышение. В управлении подчеркнули, что дефицита продуктов в Дагестане нет, и попросили людей не идти на поводу спекулянтов, поскольку имбирь не спасает от коронавируса.

Ранее дагестанский минздрав также предупредил жителей республики, что имбирь, как и чеснок с лимоном, которые могут помочь при легкой простуде, не защитят от коронавируса. Особенно при игнорировании рекомендаций специалистов по профилактике.

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