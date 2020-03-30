Нижневартовск, Югра, , 08:44 — REGNUM В Югре за нарушение режима самоизоляции после туристической поездки в Таиланд две жительницы города Нижневартовска понесут наказание. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД России о ХМАО.

Вартовчанки 33 и 56 лет, после зарубежной поездки приняли условия прохождения карантина на дому, но при этом посещали общественные места. Таким образом, женщины подвергли риску распространения опасного инфекционного заболевания COVID-19 среди неограниченного круга лиц.

В отношении нарушительниц самоизоляции из Нижневартовска возбуждены административные дела по ч. 1 статьи 19.4 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль)».) Материалы переданы в суд для принятия решения.