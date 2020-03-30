Грозный, , 08:43 — REGNUM В Чечне из девяти заразившихся коронавирусом тяжелое состояние отмечается у одного пациента. Это пожилая женщина, вернувшаяся из Москвы. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.

По его словам, заразившаяся вернулась 24 марта от дочери, ранее посетившей одну из неблагополучных по коронавирусу стран.

«У нее развились быстро симптомы ОРВИ, но также присоединилась дыхательная недостаточность», — рассказал министр на своей странице в Instagram, подчеркнув, что есть вероятность переведения пациентки на искусственную вентиляцию легких.

В управлении Роспотребнадзора уточнили, что женщине 82 года, она возвратилась из Москвы в плацкартном вагоне поезда, пишет ТАСС. С ней контактировали более 220 человек. Все они установлены и отправлены на карантин.

Читайте также: Административная граница Чечни будет закрыта из-за коронавируса

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне введены дополнительные меры по предупреждению проникновения коронавируса. Глава Чечни объявил о закрытии административных границ республики от граждан, не имеющих прописки в регионе.

Читайте также: Аэропорт Грозного прекратил прием граждан без прописки в Чечне