Москва, , 08:44 — REGNUM Производство новейшей портативной мини-лаборатории для экспресс-диагностики коронавируса осваивает госкорпорация «Ростех». Об этом сообщил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко 30 марта в интервью РИА Новости.

Мини-лабораторию производят в Татарии совместно с РФПИ. По словам Евтушенко, в ближайшее время лаборатория должна появиться на рынке.

Исполнительный директор Ростеха отметил, что также корпорация самостоятельно производит широкую номенклатуру оборудования для борьбы с коронавирусом и лечения вызванных им заболеваний. Это тепловизоры и инфракрасные термометры для выявления людей с повышенной температурой тела, установки обеззараживания воздуха, а также оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких.

Евтушенко напомнил о созданном в Ростехе специальном противовирусном костюме для медиков и других специалистов, чья работа сопряжена с повышенным риском заражений. По словам руководителя, испытания костюма проведены и подтвердили обеспечение высокого уровня защиты от биологических угроз, не исключая вирусов. Госкорпорация готовит документы для сертификации изделия, а пока эта процедура не завершена, в организации приступили к опытному производству костюма в Казани.

Как сообщил Евтушенко, недавно правительство выбрало предприятия Ростеха единственным в России поставщиком оборудования, предназначенного для борьбы с распространением коронавируса. Такими предприятиями стали «Концерн Радиоэлектронные технологии» и холдинг «Швабе», занимающееся производством оборудования оптико-электронной отрасли.