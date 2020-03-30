Москва, , 08:39 — REGNUM В Москве в связи с карантином по коронавирусу ВДНХ начинает онлайн-экскурсии, мастер-классов и лекций. Посетить павильоны выставки можно будет не выходя из дома, сообщается на портале градоначальника.

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Виртуальная познавательная программа ВДНХ начинается 31 марта. В ней участвуют центр «Космонавтика и авиация», «Москвариум», «Техноград» и т. д.

Экскурсии будут проводить профессиональные гиды. Все онлайн-экскурсии будут размещаться на сайте ВДНХ и на ее страницах в социальных сетях.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд дополнительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса введён мэром Москвы Сергеем Собяниным в городе.

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