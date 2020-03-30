Париж, , 08:38 — REGNUM Во Франции компания Chanel объявила о выделении помощи в размере до 1,2 млн евро больницам. Как передает BFM TV, эти средства будут использованы для поддержки персонала больниц, которые находятся на передовой в борьбе с коронавирусом.

Компания Chanel также пообещала не прибегать к частичной безработице и сохранить зарплату своим сотрудникам.

«Столкнувшись с беспрецедентным медицинским и экономическим кризисом, который в настоящее время затрагивает мир, Chanel приняла решение, по соглашению с социальными партнерами, не прибегать к программе частичной безработицы во Франции», — говорится в пресс-релизе компании.

Компания сохранит заработную плату 8500 сотрудникам во Франции в течение 40 рабочих дней.

«Цель состоит не в том, чтобы французское государство могло помочь наиболее уязвимым компаниям, и, конечно же, сконцентрировать свои средства на системе здравоохранения и медицинском персонале», — говорится в заявлении Chanel.

Известно, что компания поставила более 50 000 масок в больницы, пожарные службы, полицейские участки в нескольких департаментах Франции.

«Сегодня мы мобилизуем наших партнеров-производителей и команду, в том числе 150 наших кутюрье, для производства масок и халатов первой помощи», — говорится в пресс-релизе.

Как сообщало ИА REGNUM, в сотрудничестве с Google Arts & Culture Версальский дворец, расположенный в 20 км от Парижа, создал онлайн-платформу, обеспечивающую доступ к выставкам и коллекциям дворца.

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