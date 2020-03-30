Ставрополь, , 08:45 — REGNUM Закупка аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) запланирована на Ставрополье для дооснащения медицинских учреждений на случай роста количества заболевших новой коронавирусной инфекцией. Средства для этого выделены из краевого резервного фонда, закупочные мероприятия на поставку аппаратов уже идут, сообщили ИА REGNUM 30 марта в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Отмечается, что в настоящее время инфекционные стационары Ставрополья обеспечены аппаратами ИВЛ и в них функционирует 1358 коек. Также проработан вопрос перепрофилирования ряда действующих в регионе медучреждений на случай увеличения числа пациентов, нуждающихся в получении медпомощи в специализированных инфекционных отделениях. Это позволит в течение двух дней дополнительно открыть 1350 коек.

По состоянию на утро 30 марта на лечении в Ставропольском крае с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции нового типа находятся пять человек. По данными регионального Минздрава, все пациенты размещены в изолированных боксах, их состояние оценивается как стабильное. В режиме домашней самоизоляции находятся почти 1,8 тыс. жителей края.

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