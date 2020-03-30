Нур-Султан, , 08:34 — REGNUM Число пациентов в Казахстане, выздоровевших от коронавируса, достигло 20, сообщили 30 марта на официальном портале coronavirus2020.kz.

Заболели на сегодняшний день 293 человека, в том числе 167 — в Нур-Султане, 73 — в Алма-Ате, 12 — в Атырауской области, 9 — в Акмолинской области и еще 32 человека в десяти регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 марта власти Казахстана усилили режим чрезвычайного положения в Нур-Султане. В частности, в столице республики приостанавливается работа общественного транспорта.

Читайте ранее в этом сюжете: В Нур-Султане с 30 марта остановят работу общественного транспорта