Благовещенск, , 08:38 — REGNUM В Приамурье было принято решение об изолировании 34 пассажиров авиакомпании «Уральские авиалинии», которые летели в одном самолёте с женщиной, заболевшей коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в территориальном управлении Роспотребнадзора.

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Этим рейсом в Приамурье прибыла туристка, у которой был диагностирован коронавирус.

«Она летела из Марокко через Москву. Поступив социально ответственно, она самоизолировалась по возвращению в Благовещенск, что позволило значительно сократить число «контактный людей», — рассказала главный санитарный врач Приамурья Ольга Курганова.

По словам Ольги Кургановой, сегодня установлены все люди, летевшие вместе с заболевшей одним рейсом.

«Контакты первого круга помещены в медучреждения, у всех отрицательные результаты тестирования. Ещё 34 человека находятся под медицинским наблюдением, их результаты тоже отрицательные», — рассказала Ольга Курганова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье подтверждён первый случай заражения коронавирусной инфекцией.