Москва, , 08:35 — REGNUM Активность коронавируса может пойти на спад уже в апреле, а сам вирус стал менее агрессивным. Об этом 30 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего отделом науки в 67-й больнице Москвы профессора Владимира Шумилова.

«Я считаю, прогноз весьма благоприятный», — заявил Шумилов.

Напомним, 27 марта главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико сообщил, что в конце апреля в России активность коронавируса снизится. Такое же мнение высказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

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