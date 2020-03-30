Москва, , 08:33 — REGNUM В Москве за сутки в больнице №40 в Коммунарке, куда привозят людей с подозрением на коронавирус COVID-19, скончались двое больных. Об этом 30 марта в Facebook сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко.

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Уточняется, что одному из умерших было 80 лет, второму — 69 лет. У обоих была диагностирована пневмония.

«У 80-летнего пациента помимо коронавируса была хроническая сердечная недостаточность и пневмония, он четверо суток провёл на ИВЛ (искусственная вентиляция лёгких), — добавил главврач.

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Второй скончавшийся пациент кроме пневмонии страдал сахарным диабетом.

По словам Проценко, в настоящее время на лечение в больнице находятся 348 человек, 175 из которых медики поставили диагноз «пневмония». COVID-19 подтвержился у 78 пациентов, ещё у 115 предполагается наличие вируса. Четыре больных коронавирусом подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России COVID-19 заражены 1534 человека. Жертвами инфекционного заболевания стали восемь человек, 64 пациента выздоровели.

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