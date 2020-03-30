Челябинск, , 08:29 — REGNUM В Челябинской области пока не планируется ужесточать коронавирусный режим самоизоляции. Об этом на брифинге заявил глава региона Алексей Текслер.

Он отметил, что сейчас действуют введённые ранее в других регионах России ограничения. И призвал жителей Южного Урала не покидать своих домов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и Московской области с 30 марта ужесточили режим самоизоляции. Он распространяется на всех. Выходить можно только в магазин, аптеку, выкинуть мусор, выгулять собаку, а также в случаях неотложных проблем со здоровьем.