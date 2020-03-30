Якутск, , 08:32 — REGNUM Глава Якутска Сардана Авксентьева обратилась к жителям города с просьбой не выходить из дома, аргументируя, что заболевших «больше, чем на самом деле известно», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На своей странице в Instagram градоначальник написала:

«Простите за жесткость, но я несу ответственность за вас. Многие не понимают всей серьёзности ситуации. Обращаюсь к тем, кто понимает — доведите до всех остальных доступными средствам, что надо просто сидеть дома. Предполагаю, что заболевших больше, чем на самом деле, а сколько переносчиков — страшно представить. Очень хочу быть не права, но когда на чаше весов наше с вами здоровье и благополучие, меры должны быть радикальные. Ещё раз повторюсь — #сидимдомавсе».

Горожане поддержали Сардану Авксентьеву:

«Хорошо, что у нас мэр женщина. Женщина всегда дальновиднее, чтобы защитить семью. В данной ситуации защитить своих горожан. Видно, что болеет, волнуется за всех всем сердцем. Ездит по городу, магазинам, автобусам, чтобы увидеть своими глазами. Нам надо поддержать нашего мэра, медиков. Всего лишь не выходить из дома».

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал, что на 30 марта на территории края три тысячи человек находятся в режиме самоизоляции.