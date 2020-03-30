Москва, , 08:38 — REGNUM Список товаров первой необходимости обновлён российским правительством на фоне распространения коронавируса нового типа. Перечень товаров, которые можно приобрести и в период карантина, опубликован на официальном сайте правительства РФ.

В обновлённом перечне по-прежнему 23 пункта. Из прежнего списка исключили печатные СМИ, табак, очки и линзы, компьютерное, электронное, оптическое и электрическое оборудование, запчасти для автомашин, бытовые приборы, противопожарные товары, стройматериалы, товары для сада и похоронные принадлежности.

Ряд оставшихся позиций конкретизировали. Так, вместо общей категории детских товаров в список включили подгузники, пеленки для младенцев, детский шампунь, крем от опрелостей, бутылочку для кормления и соску-пустышку.

Также в списке есть санитарно-гигиеническая маска, антисептик для рук, влажные и сухие салфетки, туалетное и хозяйственное мыло, зубная паста и зубная щётка, туалетная бумага и гигиенические прокладки, стиральный порошок, спички и свечи.

Вошли в перечень бензин и дизельное топливо, сжиженный природный газ и товары для животных.

Указано, что список является рекомендуемым. Власти субъектов РФ могут вносить в него изменения в соответствии с санитарно-эпидемической ситуацией.

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