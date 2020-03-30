Чита, , 08:24 — REGNUM Власти Забайкальского края рассматривают вероятность введения дополнительных мер по ограничению контактов на период объявленной в России нерабочей недели из-за мировой эпидемии коронавируса. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, этот вопрос был рассмотрен сегодня, 30 марта, в ходе оперативного совещании в региональном правительстве.

По наблюдениям губернатора Забайкалья Александра Осипова, несмотря на высокую вероятность распространения инфекции и введенные ограничения, существенного изменения поведения людей не произошло.

Как уже сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности из-за мировой эпидемии коронавируса введен в Забайкалье с 18 марта. Пока в регионе не обнаружено новых случаев заражения COVID-19.