Южно-Сахалинск, , 08:30 — REGNUM Прибывшие на Сахалин из Сеула 34 пассажира изолированы в гостинице «Спортивная». Они будут находится под наблюдением медиков 14 дней, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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На период изоляции все прибывшие обеспечены горячим питанием, предметами первой необходимости. Выйти из обсерватора для них будет возможно только после завершения всех необходимых обследований.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Сахалина приняли решение отправлять на карантин всех пассажиров — как прибывающих из-за границы, так и приехавших с материковой части РФ.

Количество пациентов с COVID-19 на Сахалине выросло до 4 человек.