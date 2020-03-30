Самара, , 08:27 — REGNUM Учения по повышению уровня готовности войск выполнять задачи при чрезвычайных ситуациях, которые связаны с возникновением угрозы заражения и распространения вирусных инфекций, прошли в Самарской области. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба Минобороны России.

По сообщению пресс-службы ведомства, отработка учебных задач проходила в течение трех дней в Рощинском гарнизоне. В учениях, в которых приняли участие свыше 600 военнослужащих, были задействованы военные медицинские работники, специалисты в области радиационной, химической, биологической защиты и военнослужащие других подразделений.

Отмечается, что было привлечено более 150 единиц специальной военной техники.

Читайте ранее в этом сюжете: В Иркутской области выявили второго заразившегося коронавирусом