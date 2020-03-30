Тбилиси, , 08:27 — REGNUM Миру послано испытание, но оно будет преодолено, и тогда горе сменится радостью. Об этом 29 марта патриарх Грузинской православной церкви Илия Второй сказал по время воскресной проповеди, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Мир подвергается испытанию, однако мы должны помнить, что Божья милость превосходит все испытания, скорбь сменится радостью», — сказал глава грузинской церкви.

По данным журналистов, служба происходила в соответствии с противоэпидемическими рекомендациями. В храме находились только духовные лица, а прихожане стояли во дворе и слушали проповедь через аппаратуру.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Грузии были введены ограничения для предотвращения распространения коронавируса. Населению предписано соблюдать дистанцию до двух метров, а также запрещено собираться более десяти человек в одном месте.

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