Иркутск, , 08:20 — REGNUM Мужчина, недавно вернувшийся из Испании домой в Иркутск, стал вторым пациентом с коронавирусной инфекцией в области, 30 марта сообщает пресс-служба регионального правительства.

Результат анализов стал известен 29 марта, на десятые сутки с начала самоизоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта в Иркутске был подтвержден первый случай COVID-19 в городе. Заразившейся оказалась 62-летная жительница областного центра, побывавшая недавно в Объединенных Арабских Эмиратах.

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